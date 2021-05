[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▲교육혁신부총장 조승구 ▲학생처장 이준연 ▲입학처장 겸 마케팅센터장 곽옥금 ▲비서실장 우종균 ▲교육혁신원장 이화행 ▲컴퓨터공학부장 고정국 ▲경영학부장 홍순복 ▲유통물류학부장 김광희 ▲글로벌비즈니스학부장 이기환 ▲호텔관광학부장 박현지 ▲학생지원·봉사팀장 겸 장애학생지원센터장 강완수 ▲기획평가팀장 겸 대학IR센터장 정윤태

