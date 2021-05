[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 3일 경남 거창군 거창읍 서변리 농업 회사인 거창그린 관계자들이 육묘장에서 싹 틔우기 작업이 끝난 모판을 못자리로 옮기는 작업을 하고 있다. 이곳에서 약 한 달간 육묘기간을 거쳐 모내기하게 된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr