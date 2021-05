더이누스, 내일 첫 라이브커머스…욕실 리모델링 패키지 판매

[아시아경제 김보경 기자] 욕실 전문기업 더이누스는 4일 라이브 커머스 방식으로 욕실 리모델링 패키지 4종을 특별 혜택가로 판매한다.

더이누스는 홈인테리어 열풍 속에 가정의 달을 맞아 다양한 혜택을 제공하고자 첫 라이브 커머스를 결정했다. 방송은 4일 오후 9시부터 네이버 쇼핑 라이브에서 1시간 동안 진행한다. 첫 방송 기념으로 할인 혜택과 풍성한 사은품을 제공한다.

판매 제품은 더이누스의 베스트 욕실 리모델링 패키지 4종으로 ▲그레이 스톤 ▲스톤 콜렉션 ▲블랑캐슬 ▲어반 그리드 등이다. 블랑캐슬과 어반 그리드는 첫 방송을 기념해 준비한 리미티드 에디션으로 5세트 한정 수량만 판매한다.

고객 대상으로 각 패키지마다 네이버 쇼핑 라이브 페이지에서 방송 소식 미리 알림 신청과 스토어찜을 하면 최대 10만원의 할인 혜택을 제공한다.

또한 구매 고객에게 '이누스 프리미엄 방수비데(IS-27D)'를, 방송 중 응원 댓글 작성 고객에게는 추첨을 통해 10명에게 필터 샤워헤드 '워터퓨'를 증정한다. 라이브 방송 하트 5000개를 달성할 때마다 10명을 추가 추첨해 사은품도 증정한다.

더이누스 관계자는 "최근 홈인테리어 열풍이 욕실 리모델링으로 이어지는 현상과 비대면 소비 트렌드 속에서 높아지는 라이브커머스 수요와 가정의 달을 기념해 이번 네이버 쇼핑 라이브를 준비했다"며 "다양한 채널을 통해 더이누스만의 감각을 담은 제품을 선보이겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr