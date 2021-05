송영길 "민생 문제 머리 맞대자" 김기현 "상생 관계 만들자"

"법사위 얘기는 안 해"

[아시아경제 이현주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 3일 김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표를 예방했다.

김 대표대행은 이날 송 대표와 만나 "국민의힘과 더불어민주당이 함께 쇄신 동반자가 돼 같이 협력할 것은 하고 경쟁할 것은 선의 경쟁하면서 상생 관계 만들자"고 제안하면서 "송 대표는 외교통일위원회 위원장 하면서 같이 모셨고 제가 오랫동안 외교적 관계에서 접근했다. 서로 대화하면서 좋은 국회, 생산적 국회 만드는데 협조하겠다"고 말했다.

송 대표는 "여야가 코로나 재난 시대에 국민에게 서로 싸우는 모습 보다는 대승적으로 협력해서 국민 근심을 풀도록 함께 노력했으면 좋겠다"며 최근 통과된 이해충돌방지법을 예로 들었다. 송 대표는 "국민의힘 의원들이 법안 심사소위를 맡았는데 국민권익위원회가 제출한 것보다 더 향상된 것으로 통과했다고 들었다"면서 "개혁 문제를 같이 머리를 맞대고 풀어 갔으면 좋겠고 코로나로 힘들어하는 국민에게 여러가지 대책을 잘 했으면 좋겠다"고 당부했다.

그러나 두 대표가 만난 자리에서 상임위원장 배분 등 구체적인 현안에 대해서는 언급하지 않은 것으로 보인다. 배준영 국민의힘 대변인은 "법제사법위원회(위원장) 얘기가 없었다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr