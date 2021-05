합천군 치매안심센터 비대면 서비스 제공

“어르신~ 건강하게 잘 지내시죠?”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군보건소 치매안심센터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 치매 어르신 고립감 해소를 위해 재가 치매 어르신 대상으로 ‘치매 어르신 비대면 서비스’ 2차분을 우편 제공했다.

‘치매 어르신 비대면 서비스’는 코로나19로 인한 치매 어르신의 고립감 해소 및 관리 공백 최소화를 위한 치매안심센터에서 제공하는 서비스로 1월 13일 1차 제공했다.

이어 재가 치매 어르신 1542명에게 생활 방역을 위한 KF94 마스크, 건강관리를 위해 한방 파스, 비타민C 등으로 구성된 우편물 키트를 대상자 가정으로 제공했다.

치매안심센터는 코로나19가 종식될 때까지 재가 치매 어르신 대상 비대면 서비스를 분기별로 지속해서 시행할 예정이며, 쉼터 프로그램 참가자의 인지 재활을 위한 비대면 서비스로 ‘두뇌 홈 트레이닝 서비스’를 매월 시행하고 있다.

이미경 합천군보건소장은 “어르신들의 감사 전화는 사업을 진행하는 처지에서 큰 보람과 함께 막중한 책임감을 느끼게 된다.” 연 거 “코로나19의 장기화로 발생할 수 있는 치매 어르신의 치매 관리에 공백이 생기지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr