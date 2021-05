[아시아경제 김은별 기자] 3일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 11.7원 오른 1124.0원에 마감했다.

미국 경제 지표 개선 등에 따른 전반적인 달러 강세가 원·달러 환율을 끌어올린 것으로 보인다. 환율이 1120원대에서 마감한 것은 지난달 13일(1125.9원) 이후 14거래일 만이다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr