정의선 회장, 탈플라스틱 캠페인 '고고 챌린지' 참여

[아시아경제 이창환 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 플라스틱 사용을 줄이는 캠페인인 '고고 챌린지'에 참여한다.

정의선 회장은 3일 현대차그룹 공식 페이스북 채널에 글을 올려 "반기문 국가기후환경회의 위원장의 제안으로 탈플라스틱 캠페인인 '고고챌린지'에 참여하게 됐다"고 말했다.

정 회장은 "현대차그룹은 지속가능한 사회와 환경을 위한 기업의 사회적 책임에 대해 끊임없이 고민하고 실천하려 노력하고 있다"며 "전기차, 수소전기차 등 친환경차 확대와 수소캠페인도 그 연장선"이라고 설명했다.

그는 "플라스틱의 업사이클링에 대해서도 관심을 가지고 다양한 분야에서 협업을 하고 있다"며 "플라스틱 사용은 줄이고, 업사이클링 제품사용은 늘리겠다"고 밝혔다.

이어 "저와 현대차그룹은 탈 플라스틱 사회를 위한 활동에 적극적으로 함께 하겠다"며 "이러한 노력이 플라스틱 줄이기, 좀 더 많은 업사이클링 제품의 사용으로 이어지길 기대한다"고 강조했다.

정 회장은 "고고챌린지 다음 참여자로 누구보다 환경과 사회적 문제 해결을 위해 적극적으로 행동하시는 분들을 추천한다"며 버려진 마스크를 의자로 재탄생시키는 디자이너 김하늘 씨와 ESG 분야 소셜 스타트업을 육성하고 투자하는 엠와이소셜컴퍼니(MYSC) 김정태 대표를 지목했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr