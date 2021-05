광주 시민단체들 ‘이재용 부회장 특별사면’ 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 지역 시민사회단체들이 이재용 삼성전자 부회장의 특별사면을 촉구하고 나섰다.

523개 단체로 구성된 광주시민·사회단체총연합(이하 광주총연합)은 이날 오전 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 “이재용 부회장의 부재는 국내는 물론 세계 각국이 인정하는 삼성의 힘과 그 잠재력을 가두는 것”이라며 이 같이 주장했다.

이들은 “삼성그룹은 대한민국 경제발전의 초석을 다졌고, 세계 속 일류국가로 인정받는 일에도 선도적 역할을 했다”면서 “특히 이재용 부회장을 비롯한 삼성그룹 구성원과 그 가족들이 개인의 이익을 넘어서 대한민국 모든 국민에게 생존과 번영의 경제적인 기여와 문화 복지 정신적인 분야에 지대한 공헌을 한 점을 인정해야 한다”고 언급했다.

코로나19 펜데믹 상황에서 삼성의 K방역 기여도를 강조하기도 했다. 광주총연합은 “코로나19 펜데믹 상황과 국제질서 속에 대한민국이 또 다시 위기에 직면해 있을 때 삼성 등 대기업이 심기일전 해 K방역의 선봉에 서서 국가경쟁력을 선도했다”고 했다.

그러면서 “삼성 일가는 감염병 극복 등에 1조원을 지원하고, 고 이건희 회장이 평생 모아온 컬렉션을 국가에 기증하는 등 사회봉사에 헌신적 역할을 하고 있다는 점도 긍정적으로 이해해야 할 것”이라면서 “코로나19 장기화로 글로벌 반도체 부족 사태가 촉발한 자동차·가전 등 주력산업의 위기가 현실화하고 있고, 반도체 고부가가치 산업에 대한 국제적 경제 환경 변화에 선도적 기업으로 대응해 나갈 수 있도록 대승적 차원에서 포용의 결단이 필요하다”고 전했다.

사법부의 이재용 부회장에 대한 판결이 “과하다”는 여론조사를 특발사면의 이유로도 들었다. 광주총연합은 “지난 1월 리얼미터 조사에 따르면 이재용 부회장에 대한 파기환송심 판결이 ”너무 과하다“는 응답이 70% 이상이었다”면서 “이 뿐만 아니라 대한 불교 조계종 25개 교구 본사 주지들과 종교계, 경제계, 시민단체, 대한 노인회 등 여야를 막론하고 국민 다수가 이 부회장의 특별사면을 찬성하고 있다”고 강조했다.

광주총연합은 “추가 백신 확보를 위해서도 이재용 부회장의 글로벌 네트워크를 적극 활용해야 한다”며 “이달에 예정된 문재인 대통령의 미국 방문에 이 부회장이 반도체·백신 특사로 활동할 수 있도록 해야 한다. 공정이라는 선택적 정의로 인해 모든 정치적인 희생물로 삼성을 희생해서는 안된다”고 했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr