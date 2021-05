서초구, 초등학생 두뇌발달 진단 서비스...전국 지차제 최초 진행

최신 뇌과학자들의 진단 검사를 통해 두뇌 성장 및 인지 발달 정도를 종합적으로 분석... 전문적이고 과학적인 진단으로 우리 아이에게 딱 맞는 맞춤 교육방향 제시... 상시 접수, 5월11일부터 검사 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 전국 지자체 최초 서초구 내 초등학생들의 두뇌성장과 인지능력 발달 단계를 과학적으로 측정, 맞춤형 교육 방향을 제공하는 두뇌발달 진단 검사 ‘서리풀 하이-브레인’ 서비스를 진행한다.

초등학교 시기는 본격적으로 학습을 시작하는 중요한 시기인 반면 전문적인 검사와 상담프로그램에 접근하기 어려워 아이에게 어떤 교육이 적합한 지 확인하기 어려웠다.

이에 서초구는 최첨단 기술을 활용, 체계적이고 과학적인 두뇌발달 진단 서비스를 제공한다.

‘서리풀 하이-브레인’은 서초구교육지원센터와 카이스트 스핀오프 기업인 OBELAB이 힘을 합쳐 만든 새로운 형태의 두뇌발달 검사다.

최신 뇌 과학연구자들의 전문적인 진단으로 만들어진 이 검사는 ‘널싯 라이트(NIRSIT-LITE)’ 장비를 머리에 착용한 뒤 인체에 무해한 근적외선으로 뇌산소포화도를 측정하는 방식으로 이루어진다. 약 30분 동안 진행되며 영상장치와 태블릿 게임 측정앱을 통해 아이의 눈높이에 맞춰 쉽고 재미있게 구성된다.

검사결과는 전두엽의 대표적인 3개 영역 ▲언어 유창성 ▲주의력과 통제력 ▲기억력 및 공간추론능력 및 연령이 증가함에 따라 점진적으로 증가하는 휴식 뇌 연결도를 접목, 아동의 전반적인 인지 발달 상태를 측정한다.

또 또래 집단과 비교를 통해 아이의 강점영역과 약점영역을 구체화, 이를 시각화해 자료를 제공한다.

검사 후 다양한 두뇌성장 지표와 발달 상황에 대한 검사 결과를 현장에서 즉시 제공하며 서초구교육지원센터 선생님이 결과지를 바탕으로 아동의 발달정도와 향후 교육 방향에 대한 기본적인 상담을 제공하고 관련 서초구교육지원센터 프로그램도 추천할 예정이다.

검사를 희망하는 지역내 초등학생과 학부모는 서초구교육지원센터 홈페이지에서 연중 접수, 5월11일부터 서초구 권역별교육지원센터 4개소(양재내곡, 방배, 반포잠원, 서초)에서 검사를 받을 수 있다.

조은희 서초구청장은 “‘서리풀 하이-브레인’ 서비스가 자녀의 성장에 도움을 주고 교육방향을 설정해 볼 새로운 기회가 되기를 바란다” 며 “서초구의 어린이들의 잠재력과 가능성이 충분히 발휘되어 미래를 이끌어갈 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr