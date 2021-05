"강남 한복판에 참치떼가" 제일기획·WWF, '튜네이도' 캠페인

삼성동 코엑스 외벽 광고판에 초대형 참치떼 영상 2주간 상영

해양관리협의회(MSC) 인증 '착한 수산물' 사회적 인식 확대 기대

[아시아경제 김유리 기자] 제일기획과 세계자연기금(WWF)이 지속 가능한 바다 만들기를 위해 손을 잡았다.

제일기획은 '세계 참치의 날(5월2일)'을 맞아 WWF와 함께 지속 가능한 참치 소비를 장려하는 '튜네이도(Tuna+Tornado)' 캠페인을 진행한다고 3일 밝혔다.

서울 삼성동 코엑스 외벽에 설치된 케이팝 스퀘어 광고판을 매체로 활용하는 이번 캠페인은 초대형 참치떼가 등장하는 실감나는 영상이 특징이다. 농구 경기장 4배에 이르는 1620㎡(가로 약 81m, 세로 약 20m) 면적에 수 십 마리의 참치가 큰 소용돌이를 만들며 헤엄치는 장관을 연출해 주변을 지나는 사람들의 시선을 사로잡는다. 이 캠페인 영상은 오는 15일까지 2주간 케이팝 스퀘어 광고판에 상영될 예정이다.

튜네이도 캠페인은 지속 가능한 방식으로 어획 및 유통된 'MSC 인증' 참치에 대한 소비자들의 관심을 높이기 위해 기획됐다.

제일기획 관계자는 "평소 다양한 요리로 참치를 쉽게 접하다 보니 대부분의 사람들이 참치가 보호해야 할 수산 자원이라는 사실을 잘 모른다"며 "이에 거대한 참치의 역동적인 영상으로 이목을 집중시키고, 일반인들에게 다소 생소한 MSC 인증 마크를 통해 궁금증을 유발하고자 했다"고 설명했다.

MSC 인증은 해양관리협의회(Marine Stewardship Council)에서 해양 생태계 보호, 국제규정 준수 여부 등 조업 과정 전반을 평가해 지속 가능한 어업 방식과 생산 유통 방식을 거친 '착한 수산물'에 부여하는 인증이다. 현재 글로벌 시장에서 유통되는 전체 수산물 중 MSC 인증 제품은 약 15%에 불과하다. MSC 인증 참치는 더욱 희소한 상황이다.

제일기획은 최근 국내 수산식품 및 유통 업계가 해양생태계 보호 차원에서 MSC 인증 참치로 만든 제품 라인업을 확대하고 있는 가운데 이번 캠페인이 MSC 인증 제품을 알리는 데 힘을 보탤 것으로 기대했다.

홍윤희 WWF 사무총장은 "소비자들의 작은 습관이 바다를 지키는 데 크게 기여할 수 있다"며 "이번 튜네이도 캠페인을 통해 MSC 인증 참치에 대한 소비자 인식이 확산돼 미래 세대도 지금처럼 참치를 먹거리로 즐길 수 있길 바란다"고 말했다.

한편 제일기획과 WWF는 2019년 치어(어린 물고기) 남획 문제를 해결하기 위해 물고기의 크기를 측정할 수 있는 손목 밴드를 제작·배포한 '치어럽' 캠페인을 진행한 데 이어 다시 한번 수산 자원 보호를 위해 힘을 모았다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr