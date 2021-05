현대백화점, 더현대 서울서 ‘비대면 콘서트’ 연다

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 오는 24일 오후 8시 더현대 서울 실내 정원 사운즈 포레스트에서 비대면 콘서트 ‘더현대 슈퍼스테이지 앳홈’을 연다고 2일 밝혔다.

더현대 슈퍼스테이지 앳홈에는 독보적인 매력을 지닌 보컬리스트이자 화려한 퍼포먼스로 유명한 아티스트 김재환, 올라운더 K팝 밴드로 불리는 보이밴드 그룹 DAY6, 독특하고 매력적인 음색을 보유한 만능 뮤지션 자이언티가 참여한다.

이번 콘서트는 일반 공연장이 아닌 더현대 서울 실내 정원인 사운즈 포레스트에 무대를 설치해 진행되는 게 특징이다. 사운즈 포레스트(3,300㎡)는 더현대 서울을 대표하는 고객 힐링 명소로, 천연 잔디에 30여 그루의 나무와 다양한 꽃들로 꾸며져 있다.

더현대 슈퍼스테이지 앳홈은 온라인 예매 사이트 티켓링크의 콘서트 라이브 플랫폼인 티켓ON 인터넷과 모바일을 통해 생중계된다. 티켓은 콘서트 시작 세 시간 전인 오는 24일 오후 5시까지 티켓링크 홈페이지와 모바일앱에서 예매할 수 있으며, 티켓 가격은 1만원이다. 현대백화점카드 회원과 현대백화점그룹 통합 멤버십 H포인트 회원에게는 30% 할인해 판매한다.

현대백화점 관계자는 “10~20대 팬층이 두터운 아티스트들이 참여하는 더현대 슈퍼스테이지 앳홈을 통해 미래 잠재 고객이라고 할 수 있는 Z세대들에게 현대백화점이 트렌디하고 리버럴한 힙 플레이스로 자리매김하길 기대하고 있다”며 “향후에도 더현대 서울을 비롯해 점포별 특색있는 공간들을 활용해 온라인 패션쇼, 비대면 콘서트 등 다양한 이벤트도 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr