삼성전자 1분기 5G 스마트폰 시장 4위

[아시아경제 박병희 기자] 삼성전자가 올해 1분기 글로벌 5G 스마트폰 시장에서 4위를 기록한 것으로 나타났다.

2일 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 삼성전자는 1분기 글로벌 5G 스마트폰 시장에서 1700만대를 출하해 12.7%의 점유율로 4위를 차지했다.

애플은 4040만대를 기록, 30.2%의 점유율로 1위를 차지했고, 이어 2위 오포(2150만대·16%), 3위 비보(1940만대·14.5%) 등이 뒤를 이었다. 샤오미는 삼성과 근소한 차이로 5위(1660만대·12.4%)였다.

삼성전자는 5G 시장 초기였던 지난해 1분기에는 830만대를 출하해 34.6%의 점유율로 5G 스마트폰 시장 1위를 차지했다.

삼성전자는 올해 1월 플래그십 스마트폰인 갤럭시S21을 조기 출시하고, 5G를 지원하는 갤럭시A 시리즈를 공격적으로 내세웠지만, 아이폰의 인기와 중국에서의 미미한 영향력을 극복하지 못한 것으로 보인다.

SA는 "애플의 첫 5G 아이폰인 아이폰12가 새 디자인, 경쟁력 있는 가격 정책으로 중국, 유럽, 미국에서 큰 인기를 얻고 있다"며 "화웨이의 5G 스마트폰 추락 이후 중국 내 5G 수요를 오포, 비보, 샤오미가 나눠 가졌다"고 분석했다.

오포는 지난해 1분기(170만대)와 비교해 출하량을 1165%나 늘린 것으로 조사됐다. 비보의 성장률은 646%, 샤오미의 성장률도 564%에 달했다. 반면 삼성전자 성장률은 105%에 그쳤다.

1분기 세계 5G 스마트폰 출하량은 1억3390만대로 전년동기대비 456% 성장했다.

