핀테크 창업생태계 '서울핀테크랩' 신규 입주 20개사 모집

작년 투자유치 617억, 700억 매출, 1020명 신규고용 등 성과

3일부터 모집, 21일 온라인 사업설명회

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 금융중심지 여의도에 위치한 국내 최대 핀테크 스타트업 전문공간인 ‘서울핀테크랩’에 입주할 20개사를 3일부터 모집한다고 밝혔다. 입주기업에는 최장 2년간 독립된 사무공간이 제공되며, 기업별 맞춤 육성 프로그램이 지원된다.

서울핀테크랩은 위워크 여의도역점 내 6개층(4·5·6·8·17·19층) 규모(연면적 1만 1673㎡)로 운영 중이며 현재 국내·외 핀테크 스타트업 94개사(국내 68개, 해외 26개)가 입주해 있다.

‘서울핀테크랩’ 입주기업들(96개사)은 코로나19 장기화 상황 속 디지털 금융 등 비대면 산업의 성장추세 속에 작년 한 해(’20년 말 기준) 총 700억 원의 매출과 총 617억 원의 투자유치를 달성했다. 입주기업 총 고용인원이 1020명에 달하는 등 매출은 물론, 신규채용, 투자유치 등에서도 큰 성과를 거두고 있다.

서울시는 7월에 입주할 20여개사를 모집한다. 모집공고는 3일 오전 10시부터 서울시 홈페이지(www.seoul.go.kr) 및 서울핀테크랩 홈페이지(www.seoulfintechlab.kr)에서 확인할 수 있으며 신청은 내달 4일까지 온라인으로만 접수 받는다. 서울시는 신청기업의 편의를 위해 21일 사전 신청자를 대상으로 온라인 사업설명회를 열고 지원 절차 및 일정, 지원내용 등에 대해 설명한다. 사전접수 링크는 서울핀테크랩 홈페이지(www.seoulfintechlab.kr) 공고에서 확인할 수 있다.

입주기업에게는 독립된 사무공간(최장 2년)을 제공한다. 핀테크 전문 운영사를 통한 인큐베이팅, 분야별 전문가의 교육·멘토링, IR(투자설명회), 국내·외 금융기관과의 네트워킹, 해외진출 지원 등 기업의 성장단계에 맞춰 다양한 기업 육성 프로그램을 지원한다.

김의승 경제정책실장은 “서울시는 지자체 최초로 조성한 ‘서울핀테크랩’을 중심으로 서울의 신기술 기반 유망 핀테크 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고, 궁극적으로 한국의 금융 산업 경쟁력으로 연결 될 수 있도록 집중 육성하겠다”며 “국내 최대 규모의 서울핀테크랩을 세계가 주목하는 ‘핀테크 스타트업 허브’로 조성해 서울의 금융 경쟁력을 높이고 여의도를 금융혁신의 중심지로 만들어가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr