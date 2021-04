北, 대북 전단 살포에 불쾌감…탈북민 향해 "인간쓰레기"

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 탈북민 단체인 자유북한운동연합의 대북 전단 살포에 대한 남측의 반응을 보도하며 불쾌감을 간접적으로 드러냈다.

북한의 선전매체 '통일의 메아리'는 1일 '정세 긴장을 초래하게 될 대북 삐라 살포 놀음' 제목의 기사에서 남측 언론을 인용해 "대북 전단 살포행위가 가뜩이나 냉랭한 남북관계에 부정적 영향을 끼칠 수 있다는 우려가 나오고 있다"고 보도했다.

이어 "다른 언론들도 남북관계가 악화된 상태에서 삐라살포가 예고된 것만큼 이를 계기로 정세가 또다시 긴장되게 될 것이라는 정세전문가들의 평가와 '전쟁이 나면 우린 끝이다', '우리에게는 삶이 파괴되는 일'이라고 외치며 전단 살포행위를 강력히 규탄하고있는 각계층의 움직임에 대해 보도했다"고 전했다.

통일의 메아리는 이 기사에서 탈북민 단체들을 향해 '인간추물', '인간쓰레기' 등 원색적 표현을 쓰며 비난하기도 했다.

