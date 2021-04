'자강론' 강조한 김기현…'야권 통합' 방향에 쏠리는 시선

[아시아경제 금보령 기자] 30일 국민의힘 신임 원내대표로 김기현 의원이 선출되면서 향후 야권 통합과 윤석열 전 검찰총장 영입 추진 등 방향에 관심이 모인다. 그는 '자강론'을 강조해왔다. 또 영남 출신 원내대표의 당선으로 인해 신임 당대표는 '비영남' 쪽으로 표심이 움직일 가능성이 높아 보인다.

김 원내대표는 이날 투표에 앞선 마지막 후보자 토론에서 "먼저 자강해야 한다고 생각한다"며 "우리 스스로 할 수 있다는 의지를 갖고, 반드시 돌파할 것이란 주인의식을 갖고 해내야 한다"고 강조했다.

내년 대선을 앞두고 당내 잠룡들에 대한 정책적 배려가 필요하다는 의견도 그는 "우리 당 후보들은 괜찮은 분들이다. 충분한 배려가 되지 않아서 스스로 당내 후보가 없다느니 하는 자조 섞인 말을 하는 데 대해 유감"이라며 "우리가 잘 키우면 이길 수 있다. 저평가된 우리 당 후보들의 상품성을 높이기 위해 노력해야 한다"고 했다.

경쟁을 펼쳤던 권성동 의원이 야권 통합에 적극적이며 "지도부가 된다면 여러 방법을 동원해서 윤 전 총장과 접촉할 계획을 갖고 있다"고 말하는 등의 태도와 차이가 있다.

국민의당과의 합당도 불확실성이 커졌다. 주호영 전 원내대표가 안철수 국민의당 대표와 '당 대 당' 합당을 추진해왔으나, 김 원내대표는 신중한 입장이다. 김 원내대표는 "어느 타이밍에 어떤 절차로 할 것인지가 중요한데 단순하게 합당을 위한 합당은 안 된다"며 "너무 서두르는 건 배탈 날 수 있다고 생각한다"고 말했다.

김 원내대표가 '영남' 출신이라는 점은 당대표 선출 구도를 복잡하게 만드는 요소가 됐다. 영남당 논란 극복을 위해 당대표는 수도권 인사가 맡아야 한다는 목소리가 더욱 커질 것으로 보여서다. 당대표 유력 주자로 꼽히던 주호영 전 원내대표에게는 악재가 된 셈이다. 국민의힘 당대표 후보군 중에서 수도권 출신으로는 권영세·김웅 의원, 나경원 전 의원 등이 있다.

국민의힘 의원 101명 중 56명이나 차지하고 있는 초선의원들은 4·7 재보궐선거 이후 정권 탈환을 위해 '영남당 탈피'를 최우선 과제로 꼽고 있기도 하다.

이날 국민의힘 원내대표 경선 1차 투표에서 참석의원 101표 중 김 원내대표는 34표를 얻었다. 이어 김태흠 의원 30표, 권성동 의원 20표, 유의동 의원 17표 등이었다. 다득표자가 과반수를 확보하지 못해 상위 두 후보자가 2차 결선 투표에 돌입한 결과 김 원내대표는 참석의원 100명 중 66표를 얻었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr