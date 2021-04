박인비 3언더파 "박희영과 공동선두"…‘넘버 1’ 고진영 공동 58위

HSBC위민스월드챔피언십 둘째날 김효주와 린시위 2타 차 공동 3위, 유소연 공동 5위, 양희영 공동 7위

[아시아경제 노우래 기자] ‘골프여제’ 박인비(33·KB금융그룹)의 순항이다.

30일 싱가포르 센토사골프장 탄종코스(파72·6718야드)에서 계속된 미국여자프로골프(LPGA)투어 HSBC위민스월드챔피언십(총상금 160만 달러) 둘째날 3언더파를 보태 이틀 연속 리더보드 상단(11언더파 133타)을 지켜냈다. 박희영(34·이수그룹)이 공동선두에 합류했고, 김효주(26·롯데)와 린시위(중국) 공동 3위(9언더파 135타), 카를로타 시간다(스페인)가 공동 5위(8언더파 136타)에서 추격 중이다.

박인비는 1타 차 선두로 출발해 버디 5개와 보기 2개를 묶었다. 3번홀(파4) 보기로 불안하게 시작했지만 7~9번홀 3연속버디의 저력을 발휘했다. 12번홀(파4) 보기는 13번홀(파5) 버디로 곧바로 만회한 뒤 15번홀(파3)에서 버디를 추가했다. 2타 차 공동선두를 달리며 지난달 기아클래식 이후 1개월 만에 시즌 2승째이자 통산 22승째의 기회를 잡았다. 2015년과 2017년에 이어 대회 통산 3승째의 호기다.

한국은 박희영이 버디 5개(보기 1개)를 쓸어 담으며 공동선두로 올라섰다. 김효주 역시 4타를 줄이며 우승경쟁에 가세한 상황이다. 유소연(31·메디힐) 공동 5위, 양희영(32·우리금융그룹)과 ‘롯데챔피언십 챔프’ 리디아 고(뉴질랜드), 소피아 포포프(독일) 등이 공동 7위(7언더파 137타)에 포진했다. ‘넘버 1’ 고진영(26)은 4타를 까먹어 공동 58위(3오버파 147타)로 떨어졌다. 박성현(28)은 공동 66위(5오버파 149타)다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr