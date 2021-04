영광군 ‘긴급재난지원금’ 신청기간 연장

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 23일까지 실시한 전 군민 대상 ‘긴급재난지원금’ 신청기간을 내달 3일부터 14일까지 연장한다고 30일 밝혔다.

군은 코로나19 장기화로 경제적 어려움에 처한 군민의 생활안정 및 침체된 지역경제를 활성화하기 위해 지급한 ‘코로나19 긴급재난지원금’이 현재까지 5만326명, 전 군민의 96%에 대해 지급 완료했다.

하지만 여러 가지 사정으로 인해 미처 신청을 하지 못한 군민 약 2150명을 위해 재난지원금 신청기간을 2주간 연장하기로 결정했다.

지급대상은 이전과 동일하게 지급기준일인 지난 2월 28일을 기준으로 군에 주민등록주소를 두고 있는 사람, 외국인 관내체류등록자 중 결혼이민자 및 영주체류자다.

지급방식은 ‘영광사랑카드’에 충전방식으로 신청 후 2∼3일 이내에 지급되며 사용기간은 오는 8월 31일까지다.

김준성 군수는 “재난지원금 신청기간을 연장해 지원 대상 군민 한분이라도 더 지급 받을 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr