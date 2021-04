동아에스티, 1분기 영업익 9억원…전년 대비 98.4% 감소

"ETC부문의 높은 기저효과·작년 4분기 의료기기 일부품목 계약 종료 영향"

[아시아경제 김지희 기자] 동아에스티가 올해 1분기 전년 동기 대비 크게 감소한 실적을 기록했다.

동아에스티는 지난 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 98.4% 감소한 9억원으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 같은 기간 매출액은 30% 감소한 1409억원을 기록했다. 당기순이익은 7억원으로 98.4% 감소했다.

동아에스티는 "전문의약품(ETC) 부문의 높은 기저 효과와 지난해 4분기 의료기기 부문의 일부 품목 계약 종료에 따라 하락했다"며 "전분기 대비 각 사업부문에서 고르게 성장해 2분기부터는 점진적인 회복이 예상된다"고 설명했다.

ETC 부문은 지난해 1분기 판매업무 정지 처분에 따라 제품의 추가 물량이 선공급되면서 높은 기저효과가 나타나 전년 동기 대비 37.8% 감소한 854억원을 기록했다. 전 분기와 비교하면 주력제품인 스티렌, 모티리톤, 슈가논, 그로트로핀, 가스터, 주블리아 등이 꾸준히 성장하며 12.1% 증가했다.

해외수출 부문은 전년 동기 대비 4.9% 감소한 364억원으로 집계됐다. 지난해 4분기 대비로는 21.2% 증가했다. 캔박카스(캄보디아), 결핵치료제 크로세린·클로파지민(WHO), 다베포에틴알파BS(일본) 등의 매출 성장이 주효했다. 의료기기·진단 부문은 지난해 4분기 의료기기 일부 품목의 계약이 종료됨에 따라 전년 대비 27.1% 감소한 144억원을 기록했다.

동아에스티 관계자는 "해외수출과 의료기기·진단 부문은 외형 확대를 위해 해당 사업의 전문가인 사장을 전담 배치했다"며 "현재 글로벌 신사업 개발실 신설과 피씨엘의 자가진단 키트 도입 등을 추진하며 다양한 사업을 모색 중"이라고 설명했다.

영업이익과 당기순이익은 ETC 부문의 매출 감소와 더불어 임상 진행을 위한 연구개발(R&D) 비용 및 판관비 증가로 전년 동기 대비 줄었다. 동아에스티는 올해 건선치료제 스텔라라의 바이오시밀러 'DMB-3115'의 글로벌 개발에 집중할 계획이다. 현재 유럽에서는 임상1상의 결과를 분석 중이며, 9개국에서 임상3상의 IND 신청을 완료한 상태다. 미국은 임상3상을 위한 환자 모집 개시했다. 당뇨병치료제 DA-1241은 미국 임상1b상을 완료하고 오는 6월 미국 당뇨병학회에서 결과를 발표할 계획이다.

