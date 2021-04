[컨콜]LG디스플레이 "LCD 생산 라인, 가용자원 최대화·탄력적 운용 계획"

[아시아경제 우수연 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 850 등락률 -3.14% 거래량 4,401,619 전일가 27,050 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG디스플레이 "차량용 디스플레이 현재 수주 잔고 88억달러"LGD, 영업익 흑자전환…"홈이코노미 수혜·LCD 패널가 상승"(상보)[속보]LG디스플레이 올해 1Q 영업익 5230억원…전년비 흑자전환 close 는 28일 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 LCD 공장 생산 라인 셧다운과 관련해 "P7 LCD 공장은 고객 요청에 대응해 가동하고 있고, 그 외 공장들도 셧다운이 아니라 IT쪽으로 생산라인을 전환해서 쓰고 있다"며 "시장 상황을 고려해 최대한 자원을 가용하는 방안으로 탄력적인 운용을 이어갈 계획"이라고 말했다.

