중기중앙회, '제1차 뿌리산업위원회' 개최…"현장서 정책 체감 어렵다"

2021년 제1차 뿌리산업위원회 개최

향후 2년간 中企 현안 발굴 및 대응 논의…개선 정책 등 정부 전달

신 위원장 "뿌리산업 관심 낮아져…정부 육성 의지 높여야"

[아시아경제 이준형 기자] “뿌리산업 경쟁력을 강화하기 위한 정부 정책은 많이 마련됐지만 중소기업 현장에서 정책을 체감하기 어려운 부분이 많다.”

신용문 한금금형공업협동조합 이사장은 28일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 ‘2021년 제1차 뿌리산업위원회’에서 이같이 밝혔다. 이날 위원회에는 신 이사장을 비롯해 서승원 중기중앙회 상근부회장, 서병문 한국주물공업협동조합 이사장, 주보원 한국금속열처리공업협동조합 이사장 등 20여명이 참석했다.

중기중앙회는 이날 신 이사장을 위원장으로 임명하고 단조, 표면처리, 열처리 등 업종과 대표성을 고려해 18명의 위원을 위촉했다.

뿌리산업위원회는 향후 2년 동안 뿌리산업 내 중소기업의 현안 이슈를 발굴하고 대응방안을 논의하게 된다. 또한 개선 방안이 담긴 정책을 정부와 국회 등에 건의한다.

신 위원장은 “올해는 2011년 뿌리산업법이 제정된 후 10년차가 되는 의미 있는 해”라며 “(하지만) 뿌리산업에 대한 관심이 처음보다 낮아지고 있다”고 말했다. 그는 “위원회는 다시금 정부와 사회의 관심과 육성 의지를 높여야 하는 과제를 안고 있다”면서 “위원회를 중심으로 현장 방문, 정책 간담회 개최 등을 추진해 업계 현안을 유관기관에 적극 전달할 계획이다"라고 덧붙였다.

김기문 중기중앙회장은 위원회에 중소기업 현장에서 체감할 수 있는 정책을 이끌어주기를 당부했다. 김 회장은 서면을 통해 "중기중앙회는 뿌리산업 경쟁력 강화를 위해 대학교 자문단과 함께 기술애로 지원사업을 추진하고 정부·유관기관과 업무협약을 체결하는 등 활발한 활동을 해왔다"면서 "위원회가 정부와 중소기업 사이에서 올바른 정책방향을 전달하기를 기대한다"고 밝혔다.

