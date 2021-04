[아시아경제 지연진 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 2,400 등락률 -3.29% 거래량 362,643 전일가 72,900 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 구자열 LS그룹 회장, 주한 아세안 대사 초청…사업 협력 논의LS전선, 동해시 학대 피해아동 등에 1억원 지원대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정 close 는 주식거래 유동성 확대를 통한 주주가치를 높이기 위해 1300억원 규모의 자사주 211만1418주를 취득한다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr