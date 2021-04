일반업무에 내몰리는 교사들 … 대구시교육청 "학교서 해결" vs 노조 "노·노 갈등 조장"

대구교사노조, '학교업무 실태' 조사 발표하며 시교육청 압박

시교육청 "TF팀 구성 도움 안돼…학교별 협의체서 자체해결"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구지역 학교 현장에서 교사들이 본연의 임무인 교육활동에서 벗어난 일반 업무에 시달리고 있다며 아우성이다.

교사노조는 이와 관련, 교원들에 대한 설문조사를 바탕으로 '행정업무 업무분장'을 위한 TF팀 구성을 촉구하고 있으나, 시교육청은 '협의체 구성을 통한 학교내 자체 해결'이란 원칙론을 내세워 냉담한 반응을 보이고 있다.

대구교사노조가 최근 노조원 1500여명을 대상으로 실시한 '학교 업무 분장 실태' 조사는 교사들이 일반 업무에 얼마나 내몰리고 있는지를 단편적으로 보여준다.

이 조사에 따르면 행정업무에 속하는 계약제 교원 신원조회(성범죄, 아동학대 여부)와 근로계약을 직접 챙겨야 한다는 교사들의 응답률이 86%에 달했다. 모래 소독 등 놀이시설을 점검하는 일 또한 교사가 전담하고 있다고 답변한 응답자가 과반(각각 51%, 53%)을 넘었다.

심지어 학교 공기질 측정관리를 행정실 아닌 보건교사가 하고 있고(응답률 55%), 불법 촬영 탐지 카메라 담당(56%)까지 교사가 하고 있는 것으로 나타났다.

교사노조는 시교육청이 법령상 행정직원 업무로 분류된 일반 업무를 교사들에게 맡김으로써 '노(교원)-노(교육공무직·행정직) 갈등을 조장하는 결과로 나타나고 있다며 교육청 차원의 대책 마련을 촉구하고 있다.

이같은 노조 측 주장에 대해 시교육청은 다른 광역단체 교육청의 사례를 들어가며 '학교 자체 협의체'를 통한 문제 해결이란 원론적 입장을 굽히지 않고 있다.

시교육청 관계자는 "강원도교육청의 경우 지난 2013년부터 무려 6년이나 걸려 2019년 '업무분장' 매뉴얼을 내놨으나, (근본) 해결이 안되고 있다"며 "이는 다른 몇몇 교육청도 마찬가지"라고 설명했다.

이어 "학교 업무는 딱히 업무를 전담시킬 수 없는 성격의 일이 많게 마련"이라며 "업무 분담을 놓고 이런저런 얘기가 나오는 것은 학생들 교육 차원에서도 악영향을 미친다"고 우려했다.

또한 지난해의 경우 144개 업무에 대해 교사들의 부담을 줄여주는 등 업무 분담 관련한 대책도 꾸준히 내놓고 있다는 설명도 빠뜨리지 않았다.

이에 대해 대구교사노조 관계자는 "강원지역의 경우 업무분장 시 현장에서 많은 도움을 받고 있다는 게 교육현장의 목소리"라고 반박한 뒤 "다른 교육청에서는 심각성을 인지하고 진작부터 대책 마련에 노력하고 있으나, 대구교육청만은 늘 학교에만 일을 떠넘기고 방관하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "교육청의 논리라면 나무를 수업에 활용하는 교사가 수목관리도 해야하고, 학생들이 생활하는 공간이니 학교도 교사가 직접 지어야 한다는 얘기"라며 "강은희 교육감이 더 이상 사태의 본질을 외면하지 말고 직접 나서야 한다"고 볼멘 소리를 냈다.

