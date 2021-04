'지방 소멸' 다급한 경북도의 선택은 … 광역단체 첫 '종합계획' 용역 착수

지난 한해에만 2만6000명 감소 … 23개 시군 중 19개 시군 '소멸위험'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도가 인구감소로 인한 소멸위기 극복을 위해 전국 광역자치단체로는 처음으로 '지방소멸대응 종합계획' 수립을 위한 용역을 추진한다.

경북도는 27일 각 분야 자문위원 및 23개 시·군 담당자들이 참석한 가운데 '지방소멸대응 종합계획'수립 연구용역 착수보고회를 열었다.

지난해 한국고용정보원 발표에 따르면 경북도의 지방소멸위험지수는 0.47로 23개 시?군 중 19개 시?군이 소멸위험에 직면해 있다. 고령화율도 21.7%(전국16.4%)로 19개 시?군이 초고령사회에 진입해 있다. 군위·의성·영양 등 7개 군은 소멸고위험지역으로, 전남도에 이어 가장 소멸위험이 높게 나타나고 있다.

경북도가 대구시와 분리된 1981년 319만명이나 되던 인구 수가 지난해 말에는 264만명으로 무려 55만명이나 감소했다. 지난 한해에만 경북도 인구는 2만6000여 명이 감소했다.

통계청 발표에 따르면 2040년 경북도의 인구는 250만명 규모로 축소된다. 저출산과 고령화에 따른 인구감소는 피할 수 없는 현실로 축소지향 사회에 대비한 특단의 대책이 요구되고 있다.

이에 따라 경북도는 이번 용역을 통해 지방소멸 대응을 위한 중장기 비전, 전략 등 방향을 설정하는 한편 지역현황을 고려한 사람, 공간?인프라, 일자리 전략별 중점시책 및 융합전략 시책을 발굴할 계획이다.

강성조 경북도 행정부지사는 "출생률 하락과 젊은 세대의 수도권 유출 등 지역인구 감소에 따른 지방소멸 위기가 그 어느 때 보다 심각하다"며 "지역 현실을 반영한 맞춤형 지방소멸 대응 종합계획을 수립하고 중앙정부 정책과 연계한 실행방안을 발굴해 나갈 계획"이라고 전했다.

