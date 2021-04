김의겸 "정부 돈으로 뉴스포털 만들자"… 野 "그냥 부동산 투기나 해라"

김의겸 "현재 포털, 일종의 '정치적 포르노'"

野 "윤영찬 '카카오 들어오세요' 생각나…공산국가냐"

[아시아경제 강주희 기자] 김의겸 열린민주당 의원이 27일 인터넷 포털 뉴스에 문제가 있다며 정부 기금으로 별도의 뉴스 포털을 만들자는 제안을 내놓은 가운데, 국민의힘은 "독재시대에나 가능한 포털장악"이라며 비판의 목소리를 높였다.

김 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 '언론개혁 정책 토론회'에서 인터넷 포털이 사용하는 알고리즘 방식의 뉴스 편집에 대해 "개인의 선호를 강화하는 효과를 낳아 정보 편향의 문제를 야기한다"고 지적했다.

이어 "현재의 포털은 일종의 '정치적 포르노'에 비유할 수 있다"며 "가학성과 선정성, 패륜적 조롱에 타락했고, 질 낮은 기사가 모이고 고여 악취를 풍긴다"고 강하게 비난했다.

김 의원은 "정부 기금으로 '열린뉴스포털'을 만들고 시민단체와 학계, 언론사 등으로 구성된 편집위원회가 각 언론사가 선정한 뉴스를 검토하고 게재하도록 하자"고 제안했다.

그러면서 "정부는 지원만 하고 운영과 편집에는 간섭하지 않아야 한다"며 "열린뉴스포털에 뉴스를 제공하는 언론사에 정부 광고를 우선 집행하는 방안도 고려해야 한다"고 덧붙였다.

이에 국민의힘은 "21세기에 공산국가에서나 있을 법한 관제 포털"이라고 반발했다.

황규환 상근부대변인은 이날 구두논평을 통해 "장소와 시간이 다를 뿐, 뉴스 편집이 마음에 안 든다며 '카카오 들어오라 하세요'라고 했던 윤영찬 더불어민주당 의원이 생각나는 장면"이라며 "김 의원은 대체 어느 시대를 살고 있느냐"고 날을 세웠다.

앞서 네이버 부사장 출신인 윤 의원은 지난해 9월 국회 본회의장에서 포털 주요화면 뉴스 편집에 문제를 제기하며 보좌진에 "카카오 너무하군요. 들어오라 하세요"라고 지시하는 메시지를 보내는 모습이 포착돼 '갑질 논란'을 일으킨 바 있다.

황 부대변인 이어 "고작 언론개혁을 빙자한 언론장악을 하려고 국민들 마음 후벼파며 국회의원직을 승계했나"라며 "차라리 저지른 실책과 무능이 많은데 이를 지적하는 기사들을 고스란히 국민들에게 전달하는 것이 싫다고 솔직하게 고백하는 편이 나을 것"이라고 꼬집었다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수도 이날 페이스북에 올린 글에서 "포털의 편집과 기사 노출은 회사의 주관적 관여의 영역이 아니다. 민간의 자율적 영역"이라며 "마치 신문이 선정적 기사를 쓴다는 이유로 정부 신문을 만들겠다는 것과 같다. 정부 입맛에 맞게 포털기사를 편집하고 정부 구미에 맞게 뉴스를 전달하겠다는 의도"라고 지적했다.

이어 "포털장악 들이대려면 말이라도 되는 이유를 찾으라"라며 "언론개혁이라는 이름으로 독재시대에나 가능한 포털장악을 할 거면 차라리 그냥 부동산투기를 하시라. 그게 나라를 위해 덜 해악이 될 것"이라고 비꼬았다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr