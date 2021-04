[아시아경제 정동훈 기자] 교통방송(TBS) 뉴스공장의 진행자 김어준씨의 퇴출을 요구하는 현수막이 훼손돼 경찰이 수사에 나섰다.

27일 경찰 등에 따르면 지난 21일 오전 9시께 마포구 상암동 TBS 앞에 걸려 있던 현수막 5개가 날카로운 물건으로 찢긴 듯 훼손됐다는 신고가 접수됐다. 한 단체가 지난 9일 내건 이 현수막에는 'TBS 교통방송 김어준을 서울시민의 이름으로 퇴출시킵시다'라는 내용이 적혀 있다.

경찰은 아울러 지난 15일 오후 6시께 이 장소에서 시위자 얼굴에 담배 연기를 뿜고 시비를 건 혐의(모욕 등)로 남성 1명을 현행범 체포해 조사하고 있다.

