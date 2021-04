경남도 영국 변이바이러스 발생 확인 … 사천음식점 관련 확진자 2명

철저한 해외 입국자 관리로 지역사회 전파 차단 총력

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 최근 확진자 중 2명에게서 영국변이바이러스를 확인했다고 27일 밝혔다.

이날 중앙방역대책본부(이하 방대본)는 코로나19 확진자에 대한 유전자 분석 결과(4월 20~27일) 86건(도내 2건 포함)의 변이바이러스가 추가 확인됐다고 발표했다.

방대본에서는 변이 바이러스의 지역사회 유입 감시를 위해 경남도내 집단 발생 건인 사천 음식점 관련 확진자 60명 중 지표환자로 추정되는 해외 입국자 2명에 대해 변이바이러스 검사를 진행했고, 모두에게서 영국 변이 바이러스를 확인했다.

변이바이러스 감염자와 접촉한 확진자 39명은 역학적으로 다른 감염원이 확인 되지 않아 변이바이러스 감염 사례로 분류했다. 이들 모두 변이바이러스 감염자로 볼 수 있다는 게 방대본의 설명이다.

방대본에서는 영국변이바이러스 감염자의 바이러스 전파가능 기간이 비변이 바이러스 전파가능기간과 뚜렷한 차이가 없다고 확인해 격리해제 기준을 비변이바이러스 감염자와 동일하게 적용하도록 지침이 변경된 바 있다.

한편 남아공·브라질 변이 발생국가에서 입국한 확진자는 검사기반 격리 해제 기준을 의무 적용하고 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr