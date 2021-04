금감원, 저축은행중앙회와 79개 저축銀 보이스피싱 예방교육

[아시아경제 이광호 기자]금융감독원과 저축은행중앙회는 저축은행 79개사의 보이스피싱 업무담당자를 대상으로 온라인교육을 공동으로 실시한다고 27일 밝혔다.

교육은 코로나19 상황을 고려해 온라인교육으로 실시한다. 저축은행중앙회 소비자보호부가 주최하고 금감원 불법금융대응단 소속 보이스피싱 업무 전문가가 강의를 진행한다.

강의내용은 보이스피싱 피해사례, 피해구제 절차, 보고서 작성·제출 방법 등 신속한 피해구제·예방이 가능하도록 마련했다.

저축은행중앙회는 저축은행이 자체적으로 보이스피싱 업무를 점검하도록 대책을 마련한다. 보이스피싱 악성앱 탐지 서비스 도입과 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화를 추진할 예정이다.

금감원 관계자는 "저축은행 보이스피싱 피해 현황을 면밀히 모니터링하겠다"며 "정보공유 등 저축은행중앙회와 공조 강화를 통해 보이스피싱에 적극적으로 대응할 예정"이라고 말했다.

