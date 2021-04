[아시아경제 우수연 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 687,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 213,326 전일가 689,000 2021.04.27 14:20 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 1분기 영업이익 1332억원…전년 대비 147%↑(상보)[컨콜] 삼성SDI "올해 차량용 전지사업 흑자 전환 계획 차질 없다"[컨콜]삼성SDI "폭스바겐 등 OEM 배터리 내재화, 상당한 시간 걸릴 듯" close 는 27일 올해 1분기 컨퍼런스콜을 통해 "올해 국내 ESS 판매는 당초 예상보다 축소 폭이 클 것"이라며 "당사는 이 같은 부분 미리 대비해 해외시장 중심으로 ESS 수주를 이미 확보해 안정적 실적 개선이 전망된다"고 말했다.

이어 "지역별론 미국 ESS 시장이 전년 대비 두 배 이상 커지며 글로벌 시장을 주도하겠으며 당사 판매도 시장 성장 이상으로 확대될 것"이라며 "최근 코로나19로 비대면 산업이 증가하면서 데이터센터향 UPS용 배터리 등도 확대될 전망"이라고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr