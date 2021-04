거리두기 단계 유지하나…당국 "방역·의료대응 여력 함께 고려"

"거리두기 현행 수준에서 이행력 높이는 노력"

[아시아경제 김지희 기자]정부가 사회적 거리두기 단계 조정과 관련해 현행 수준을 유지하며 이행력을 높이는 데 집중하겠다는 입장을 나타냈다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 27일 코로나19 백브리핑에서 "오는 일요일까지 적용되는 사회적 거리두기 조치는 현행 수준을 유지하면서 이행력 높이는 방안, 현장에서 엄격하게 관리를 강화하는 방안을 이행하고 있다"며 "거리두기 단계는 방역 상황과 의료대응 여력을 얼마나 확보하느냐와 함께 고려한다"고 말했다.

환자수가 증가세를 보이는 만큼 거리두기 단계를 격상해야 하는 것이 아니냐는 지적에 대해서는 "현재 상황은 점진적 증가세로 판단되고 가파르게 증가하는 부분은 억제하고 있다"며 "한편으로는 단순히 환자 수도 물론 봐야 하지만 환자의 구성도 중요하다"고 진단했다.

앞서도 당국은 의료대응에 아직 환자수를 감당할 수 있는 여력이 있고 위중증 환자도 관리 가능한 수준이라는 점을 들어 거리두기 상향에 소극적인 입장을 거듭 밝힌 바 있다.

윤 반장은 "거리두기 격상이 바람직한가에 대해 여러 문제제기가 있을 수 있다"며 "(코로나19 유행을) 단기적으로 해결할 수 없는 상황이라면 사회적 수용성, 방역 대응여력을 함께 고려해 대응하는 것이 전세계적인 추세이기도 하다"고 덧붙였다.

새로운 거리두기 개편안 적용에 대해서는 "방역뿐 아니라 접종에도 역량을 집중해야 하는 만큼 개편안은 혼란을 주지 않는 선에서 논의가 필요하다고 본다"면서 "다만 개편안을 일괄 적용하기 보단 환자수가 적은 군단위 지역 등에서 시범 적용하는 작업이 일부 이뤄지고 있다"고 전했다. 정부는 지난 26일부터 1주일간 경북 12개군에서 새로운 사회적 거리두기 개편안을 시범 적용 중이다.

