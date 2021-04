카카오T도 공유킥보드 서비스 제공…씽씽·지쿠터와 업무 협약

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오모빌리티가 27일 국내 퍼스널 모빌리티 스타트업 피유엠피, 지바이크와 '퍼스널 모빌리티 활성화 및 표준 인프라 구축을 위한 업무 협약'을 맺었다.

이번 협약으로 카카오모빌리티는 다양한 모빌리티 서비스 운영을 통해 쌓은 빅데이터와 고도화된 분석 노하우를 바탕으로 공유킥보드 서비스 중개와 플랫폼 운영을 맡고, 피유엠피와 지바이크는 킥보드 유지 보수 및 운영을 비롯해 서비스 품질 관리를 담당해 세 회사간 유기적 협력체계를 구축한다.

우선 피유엠피의 '씽씽'과 지바이크의 '지쿠터' 서비스를 카카오T 앱 내 ‘카카오T 바이크'에서 이용할 수 있도록 연동한다. 이용자들은 카카오 T 앱의 ‘카카오T 바이크' 메뉴에서 기존 전기자전거 외에 킥보드 서비스를 선택해 이용할 수 있게 된다. 연내 서비스 출시를 목표로 하고 있으며, 서비스 지역과 운행 대수 등 구체적 사항은 카카오T 플랫폼에서 이용자 성향 등을 면밀히 분석해 최적의 서비스를 제공할 수 있는 방안으로 결정될 예정이다.

이들 회사는 단순 플랫폼 연결 및 서비스 제휴를 넘어, 배터리와 충전 인프라 등 호환 가능한 하드웨어를 공유해 운영 효율성을 높이고 국내 퍼스널 모빌리티 인프라 표준 구축에도 힘을 합칠 계획이다.

또 도시 미관 개선에 기여하고 이용자들이 더욱 편리하게 전동킥보드와 카카오T 바이크를 이용할 수 있도록 공동 파킹존 구축을 논의한다. 각사의 퍼스널 모빌리티 운영 경험을 합쳐 올바른 전동킥보드 사용을 위한 안전 캠페인에도 힘을 합칠 계획이다.

안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄 부사장은 "카카오T 바이크를 통해 기존의 교통수단이 미치지 못하는 중단거리 이동의 공백을 메우며 라스트 마일 이동의 수요를 충족시켜왔다"며 "이번 협약을 통해 퍼스널 모빌리티 서비스 분야에서도 이용자들의 선택권을 넓힐 수 있게 되어 더 많은 이용자들이 이동의 혁신을 경험할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

