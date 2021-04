'인도를 통하라'... 경기도, 13억 인도 시장 진출

수출 상담 64건, 812만 달러 · 계약 추진 62건, 268만 달러 성사

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 통상촉진단이 비대면 온라인 판로 개척으로 13억 인도 소비재 시장에서 총 64건의 수출 상담과 268만 달러 계약 추진 성과를 거둔 것으로 나타났다.

27일 경기도에 따르면, 이번 성과는 한-인도 포괄적 경제동반자 협정(CEPA)에 따른 것으로 통상촉진단에 화장품, 생활용품 등 소비재 생산 기업들이 주로 참여했다.

특히 경기FTA활용지원센터는 참가 기업들이 한-인도 CEPA를 활용한 수출 품목 원산지 증명서 발행으로 관세율을 최대 53%까지 절감할 수 있도록 지원했다.

부천시 소재 화장품 전문 제조업체 A사는 콜카타 소재 4개 사와 총 24만 달러 수출 계약을 체결해 인도 시장 진출의 포문을 열었다.

한방샴푸·염모제 전문 기업인 남양주의 B사는 탈모 관련 제품에 관심을 보인 현지 기업 2개 사와 2만 달러 상당의 계약체결 성과를 거뒀다.

도는 5월 베트남, 9월 중국 등 해외 유망 시장 총 12곳에서 통상촉진단을 운영할 계획이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr