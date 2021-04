[아시아경제 지연진 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 4,500 등락률 +3.81% 거래량 3,095,499 전일가 118,000 2021.04.27 09:57 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감속 시원하게 말씀드립니다! “카카오” 향후 주가의 비밀 놓치지 마세요! close 가 27일 전자결제기업 카카오페이 상장 소식이 전해지면서 급등 중이다.

카카오는 이날 오전 9시36분 기준 유가증권시장에서 전일대비 4.24% 상승한 12만3000원에 거래되고 있다.

앞서 카카오페이는 한국거래소에 주권 상장예비심사 신청서를 접수했다고 밝혔다. 카카오뱅크에 이어 카카오페이까지 기업공개(IPO)를 추진하면서 이날 카카오 주가가 크게 뛴 것으로 풀이된다.

2014년 9월 국내 최초 간편결제 서비스로 시작한 카카오페이는 2017년 4월 분사해 카카오의 테크핀 전문 자회사로 출범했다. 이후 4년 만에 누적 가입자 수 3600만명을 돌파하며 국내 대표 생활 금융 플랫폼으로 자리잡았다. 최대주주는 카카오(55%)다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr