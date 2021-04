일본 독도 영유권 주장 외교청서 발표, 한국 즉각 대응

[아시아경제 유인호 기자] 일본 정부가 독도가 '일본 땅'이라고 주장하는 공식 외교문서를 27일 발표했다.

모테기 도시미쓰 외무상은 이날 오전 스가 요시히테 총리 주재로 열린 각의(국무회의)에서 지난 한 해의 국제정세 분석 내용과 일본 외교활동 전반을 기록한 백서인 2021년 판 외교청서를 보고했다. 스가 총리 내각이 작년 9월 출범한 이후 처음 내놓은 외교청서다.

이번 외교청서에서 일본은 독도가 자기네 영토라고 우기는 등 영유권 주장을 되풀이했다. 위안부와 징용 피해자 배상 문제에 대해선 한국 정부 책임으로 해결해야 한다는 입장을 반복했다.

일본이 정부 공식 문서인 외교청서에 한국의 영토주권을 침해하거나 퇴행적인 역사 인식을 드러내는 기술을 한 것이 한일 관계 개선에 매년 악재로 작용했다.

여기에 최근 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정 문제 까지 겹치면서 한일관계는 더욱 악화될 것이란 전망이 나온다.

한편 외교부는 이번 외교청사 발표에 따라 주한 일본 대사관 고위 관계자 초치와 함께 대변인 명의의 항의 성명을 내놓는 등 대응 조치에 나설 것으로 알려졌다.

