베일 벗은 애플 iOS 14.5…마스크 써도 아이폰 열린다

27일 새벽 공개

애플워치 활용한 페이스ID 잠금해제

개인정보보호 기능도 강화

[아시아경제 차민영 기자] 애플이 애플워치를 활용한 아이폰 페이스ID 잠금 해제 기능을 정식 도입했다. 기존 마스크를 쓴 상태에서 페이스ID가 제대로 작동하지 않았던 소비자 불편 사항을 해결한다.

애플은 이 같은 내용이 담긴 아이폰 운영체제(OS) iOS 14.5 업데이트를 27일 새벽 공개했다.

아이폰은 사용자가 마스크를 착용해 페이스ID 기능을 작동할 수 없다고 판단 시 애플워치를 착용했는지 햅틱 신호를 보낸다. 애플워치가 잠금이 해제된 상태라면 아이폰은 스마트폰 접근을 허가한다. 애플워치는 피부 인식 시스템으로 한 번 풀렀다가 찼을 경우 최초 1회 비밀번호를 통한 잠금 해제를 요구한 후에는 피부에 닿아있는 한 잠금 해제 상태를 유지한다.

관련 보안을 위한 단서도 달렸다. 애플워치를 타인이 착용한다고 해도 ▲기존 소유자가 하루에 몇 번씩 마스크를 뺀 체 얼굴을 인식해야 하고 ▲아이폰과 애플워치간 물리적 간격이 2m 내여야 한다. 이번 기능은 아이폰X와 후속 모델에 적용되며 애플워치는 시리즈 3 이상이어야 한다.

개인정보보호 기능도 강화된다. 일명 '앱 추적 투명성' 기능으로 사용자는 앱이 데이터를 사용하는 동안 활동을 추적할 수 있는 권한을 능동적으로 허용하거나 거부할 수 있다. 앱은 기기의 광고 식별자를 추적하거나 이 식별자에 접근하려면 사용자 허가를 받아야 한다.

인공지능(AI) 비서 시리의 초기 목소리 설정값도 다변화한다. 더 이상 기본 음성을 갖지 않기 때문에 사용자들은 기기를 처음 설정할 때 원하는 음성을 선택할 수 있다. 영어로 설정하는 경우 더 다양한 음성 옵션을 선택할 수 있다. 시리의 그룹 페이스타임 지원 기능도 향상되고 긴급상황에 대비한 비상 연락 기능도 갖췄다.

한편, 이모지 얼굴도 다양해진다. 키스하는 커플 이모티콘과 둘 사이에 하트가 있는 커플 이모티콘에서 두 사람에 서로 다른 피부톤을 선택할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr