<장 마감 후 주요 공시>

◆코스맥스=주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식 1443억원 규모 유상증자 결정

◆E1=롯데케미칼과 1607억원 규모 액화석유가스 매매 계약 체결

◆KR모터=자회사 에이치케이알 흡수합병 결정

◆센트럴인사이트=상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의 대상 결정

◆삼부토건=성우건설로부터 771억원 규모 공동주택 신축공사 수주

