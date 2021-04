"남들보다 빠르게."

골프 예약 플랫폼 티스캐너가 ‘2주 빠른 골프 예약 서비스(사진)’를 오픈했다. 기존 티 타임보다 최대 2~4주 먼저 선점 기회를 제공하는 회원 혜택이다. 티스캐너 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 예약 가능하다. 골프존카운티 골프장 총 6곳이 대상이다. 회원 중 추첨을 통해 선정된 70명에게 퍼티스트, 티스캐너 할인권 등을 준다. 당첨자는 7월2일 확인할 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.