"EU, ESG 법안 도입에 속도…시장진출 기회로 삼아야"

무협 브뤼셀지부 "ESG 준수 경영활동 입증하면 공급망 참여 가능"

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회 브뤼셀지부는 27일 유럽연합(EU)이 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 법안을 연이어 도입하는 가운데 우리 기업들도 이를 EU 진출의 기회로 삼아야 한다고 주장했다.

무역협회 브뤼셀지부가 이날 발표한 'EU의 ESG 관련 입법 동향과 시사점' 보고서에 따르면 EU는 지속가능성 원칙을 기반으로 ESG에 대한 기업의무를 강화하는 정책을 수립하고 법제화에 속도를 내고 있다.

관련 정책으로는 ▲금융기관 투자상품의 지속가능성 정보공개를 의무화한 '지속가능금융공시 규정(SFDR)' ▲기업활동의 사회·환경 영향을 비재무제표로 공개하는 '비재무정보보고 지침(NFRD)' ▲환경적으로 지속가능한 경제활동을 정의하고 판단기준을 제시하는 '분류체계 규정(Taxonomy)' ▲기업에 공급망 전체의 환경·인권보호 현황에 대한 실사의무를 부여하는 '공급망 실사제도(Due diligence)' 등이 있다.

보고서에 따르면 EU의 글로벌 기업들은 이미 비재무적공시와 공급망의 환경·인권보호 감독에 대한 자체 규정을 수립하고 블록체인 기술을 활용한 공급망 기업의 ESG 정보 추적 시스템 개발 등을 통해 ESG 법제화에 대비하고 있다. 동시에 ESG 준수를 경쟁기업과의 차별화 전략으로 활용하고 있는 것으로 나타났다.

보고서는 공급망 실사제도가 시행될 경우 환경, 인권 등에 대한 실사가 가능하며 EU의 표준을 준수할 수 있는 기업을 중심으로 밸류체인이 재편될 것이라고 전망했다. 이어 ESG 법제화가 EU 시장의 진입장벽으로 작용할 수도 있으나 우리 기업이 ESG 규정을 준수하는 경영활동과 이에 대한 입증 시스템을 마련한다면 중국에 편중된 EU의 공급망에 참여할 가능성이 높아져 오히려 새로운 기회로 작용할 수 있을 것으로 분석했다.

조빛나 무역협회 브뤼셀지부장은 "EU로 진출하려는 우리 기업은 ESG 이슈를 규제가 아닌 사업 기회로 활용해야 한다"면서 "EU의 움직임을 주시하면서 환경, 유해 물질, 노동기준 등의 부합 여부를 파악하고 데이터를 구축하는 등 철저히 대비할 필요가 있다"고 말했다.

