국민청원 66만명 동의…'차이나타운' 논란 한중문화타운 조성 전면 재검토

코오롱글로벌 측 입장문

"순수 테마 관광단지…사업 진행 불가 인식"

[아시아경제 이관주 기자] 청와대 국민청원에 66만명 넘는 동의를 받으며 논란이 된 강원도 '한중문화타운' 조성 사업이 전면 재검토된다.

강원도는 사업자인 코오롱글로벌 측에서 사업을 전면 재검토한다는 입장을 전해왔다고 26일 밝혔다.

코오롱글로벌 측은 입장문을 통해 "해당 사업은 집단주거시설로서의 '차이나타운' 조성사업은 분명히 아니다"며 "한국과 중국의 전통과 현대 문화적인 요소를 테마로 한 순수한 테마형 관광단지로 구성됐다"고 차이나타운 조성 사업이 아님을 강조했다.

이어 "사실관계의 객관성 판단과는 별개로 국민청원에 참여하신 65만명 이상의 국민들의 마음도 살펴보지 않을 수 없다"며 "더는 한중문화타운사업의 진행이 불가할 것이라는 점을 인식하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "그동안의 시간적·비용적 투입에 대한 큰 손실을 감수하고서라도 사업계획을 전면 재검토하도록 하겠다"며 "사업의 취지에 공감하고 오랜 시간 함께 사업을 구상하고 협력해 온 관련 기관들과도 이른 시일 안에 협의절차를 진행하겠다"고 설명했다.

한중문화타운은 강원 홍천군 북방면 전치곡리 일원 120만㎡ 규모의 부지를 개발하는 사업의 일부로 구상됐다. 코오롱글로벌은 이 일대에 미디어아트, 한류 영상 테마파크, 중국 전통 정원, 중국 푸드존 등 다양한 테마 공간을 조성해 중국 관광객을 유치한다는 계획이었지만, 일각에서 '차이나타운'이라는 주장이 제기되며 논란이 빚어졌다.

이와 관련해 지난달 29일 청와대 국민청원 게시판에 '강원도 차이나타운 건설을 철회해주세요'라는 제목으로 올라온 청원에는 이날 현재 66만2000명 넘는 동의를 얻었다.

