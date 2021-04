日 총무성, 라인에 행정지도 "개인 정보 누설 등은 확인 안돼"

[아시아경제 유제훈 기자] 일본 총무성은 네이버의 일본 자회사인 라인에 대해 문서로 행정지도를 했다고 26일 밝혔다.

일본 총무성은 앞서 라인 측에 일본 서버에 있는 이용자의 개인정보에 접근이 가능했던 사안과 관련, 전기통신사업법 규정에 따라 사용자의 이용 정보 관리 상황 등에 대해 보고를 요구한 바 있다.

일본 총무성은 이와 관련 "사내 시스템에 대한 안전관리 조치, 이용자에 대한 설명 등에서 일부 불충분한 부분이 있었다"면서 "해당 부문에 대해 문서로 (행정)지도를 실시했다"고 밝혔다.

다만 일본 총무성은 라인에서 통신 비밀 침해, 개인정보 유출 등이 벌어졌단 내용은 확인할 수 없었다고 덧붙엿다.

이에 따라 일본 당국은 라인 측에 개인 정보나 통신 비밀 보호에 지장이 없도록 하는 조치 등을 실시하고, 사내 시스템 안전관리 등과 관련한 조치 사항은 내달 말까지 보고하라고 주문했다.

한편 최근 일부 현지언론은 라인과 관계된 중국 기업의 기술자들이 일본에 있는 서버에 접근, 정보를 열람할 수 있는 상태였다고 보도했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr