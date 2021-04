[종합]"'외눈' 장애인 비하 아냐" 추미애에…이상민·장혜영 "사과하라"

추미애 "외눈, 시각 장애인 지칭한 것 아냐"

이상민 "비하 판단 기준, 상대방이 어떻게 받아들이냐는 것"

장혜영 "장애 비하 발언 맞다"

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 전 법무부 장관이 방송인 김어준씨를 옹호하는 과정에서 '외눈'이라는 표현을 써 장애인 비하 논란이 일고 있다. 추 전 장관은 "장애인 비하가 아니다"라고 반박했으나, 이상민 더불어민주당 의원과 장혜영 정의당 의원은 26일 재차 추 전 장관의 사과를 촉구했다.

5선의 이 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "추 전 장관은 '외눈 운운'이 비하의 뜻이 아니며 일부 정치인들이 문맥을 오독하고 왜곡했다고 한다. 이에 대꾸할 가치가 있나 싶었지만 다음과 같이 애써 몇 가지 말씀을 드리지 않을 수 없다"고 말문을 열었다.

그는 "'외눈'이 국어사전에 있음을 근거로 비하 표현이 아니라 했는데 그러면 '절름발이', '난장이' 등도 국어사전에 있는데 그렇게 표현하는 것은 어떻게 설명해야 하나"라고 되물었다.

이어 "비하·차별·혐오이냐 아니냐의 판단 기준은 상대방이 어떻게 받아들이냐는 것"이라며 "성희롱의 판단기준이 상대방 감정에 달려있는 것과 같은 이치"라고 꼬집었다.

그러면서 그는 "추 전 장관은 표현하신 그런 상태에 있는 사람이 느낄 감정을 생각해보셨나. 차별금지법을 앞장서 주장하셨다는데 그냥 정치적 장식용으로 외치기만 하지 말고 그 내용도 함께 공부하실 것을 권한다"고 일갈했다.

또 이 의원은 "언론의 편향성을 지적하려 했다면 그냥 '편향'이라 표현하지 굳이 '외눈 운운'이라고 해야 할 이유가 무엇인가. 쓸데없이 비하적 표현을 덧붙인 것"이라며 "언론의 편향성이란 부정적 의미에 '외눈'을 빗대어 표현한 것이므로 명백히 비하한 것"이라고 꼬집었다.

아울러 그는 "잘못을 지적받았는데도 계속 억지 주장을 하는 건 옹고집일 뿐 지혜롭지 않다. 그런 언동은 자신뿐만 아니라 다른 사람에게도 상처를 입히는 일"이라며 "얼른 시정하시고 사과하시기 바란다"고 촉구했다.

같은 날 장 의원도 자신의 페이스북을 통해 "추 전 장관이 '뉴스공장'을 '양 눈으로 보도하는' 매체로, 다른 언론들을 '외눈으로 보도하는' 매체로 비유하며 '뉴스공장'을 두둔하신 발언은 장애 비하 발언이 맞다"라며 "'외눈'이라는 단어의 사전적 의미가 중요한 것이 아니라 '외눈'이라는 단어를 '양 눈'보다 가치가 덜한 것, 편향적인 것을 비유하는 표현으로 사용하신 점에서 그렇다"고 꼬집었다.

이어 "추 전 장관이 정치적 견해를 공개적으로 표현하는 과정에서 사용하신 장애 비하 표현에 대해 성찰하고 진정성 있게 국민 앞에 사과하라"며 "'내 표현이 적절치 못했다' 그 한마디면 끝날 일"이라고 했다.

앞서 추 전 장관은 지난 23일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장' 비판 여론과 관련해 "외눈으로 보도하는 언론과 달리 양 눈으로 보도하는 '뉴스공장'을 타박하는 것은 잘못"이라고 주장했다.

이를 두고 범여권에서는 '장애인 혐오 표현'이라는 비판이 이어졌다. 이 의원은 "설마 추 전 장관께서 장애인 비하 의도를 갖고 그런 수준 이하의 표현을 한 것은 아닐 걸로 애써 짐작한다"면서도 "잘못한 것이 틀림없는 만큼 서둘러 사과하라"고 했다.

장 의원 또한 "여야를 막론한 정치권 인사들의 장애 혐오 발언은 아무리 지적을 당해도 좀처럼 고쳐지지 않은 채 끊임없이 반복되고 있다"고 지적했다.

이어 "장애를 비하하는 표현을 쓰지 않아도 얼마든지 자신의 정치적 견해를 표현할 수 있다"며 "차별금지법의 필요성을 여러 번 공개적으로 역설해오신 추 전 장관인 만큼, 본인의 차별적 언행에 대한 지적을 수용하고 개선하는 모범적인 모습을 보여주시기를 바란다"고 했다.

논란이 커지자 추 전 장관은 페이스북에 글을 올려 "진실에는 눈감고 기득권과 유착되어 '외눈으로 보도하는 언론'의 편향성을 지적한 것"이라며 "일부 정치인들이 오독하고 왜곡한 데 대해 심심한 유감을 표하지 않을 수 없다"라고 했다.

또 그는 국어 사전상 '외눈'의 의미를 언급하며 "외눈은 시각 장애인을 지칭한 것이 아니며 장애인 비하는 더더욱 아니다"라고 반박했다. 이어 "저는 장애인, 비장애인 차별 없는 평등한 세상을 지향하며 정치적·제도적으로 실천하고자 노력해왔다"고 강조했다.

