5대 발전사 CEO 취임…"에너지 전환 대응"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국전력 산하 5대 발전사 신임 사장들이 일제히 에너지 전환 시대의 포부를 밝혔다.

한국남동·남부·중부·서부·동서발전은 26일 신임 사장 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다고 밝혔다. 신임 사장들은 2050 탄소중립 선언 등 에너지 대전환, 4차 산업혁명 등 급변하는 환경에 따라 변화와 혁신에 집중했다.

김영문 동서발전 신임 사장은 이날 "혁신의 목적은 변화가 아니라 일을 잘 하려는 데 있다"며 "안전과 환경, 4차 산업혁명이란 변화한 상황에서 우리가 해야 할 일을 가장 잘하는 방법을 새롭게 모색해 나가야 한다"고 강조했다. 이어 "로봇기술, 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 4차산업 혁명기술의 융복합은 지금껏 보지 못한 새로운 형태의 사회를 만들어 낼 것"이라며 "이런 기술을 기반으로 더욱 스마트한 발전소로 거듭나는 노력을 기울여야 한다"고 말했다.

이승우 남부발전 신임 사장은 "기후환경 변화와 에너지 전환 시대에 대응해 일류 발전공기업으로 거듭나도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 그는 "에너지 부문은 탄소중립 선언의 성패를 결정짓는 핵심 분야"라며 "발전사의 캐시카우 역할을 했던 석탄발전의 비중은 획기적으로 줄이고 청정연료로의 전환을 서둘러야 하는 과제가 기다리고 있다"고 강조했다.

조직 및 사업의 쇄신 주문도 이어졌다. 김호빈 중부발전 신임 사장은 "격변의 에너지 전환기에 새로운 미래성장동력을 창출하는 중부발전을 만드는 데 앞장서겠다"며 "끊임없이 배우고 열린자세로 내외부 구성원들의 다양한 의견을 청취할 것"이라고 밝혔다.

김회천 남동발전 신임 사장 역시 "미래를 선도하는 지속가능한 기업이 되기 위해서는 기존 화력발전 사업의 효율성 향상, 신재생에너지 개발 확대, 안전을 최우선 가치로 여기고 경영실천, 합리적 인사, 신뢰와 협력의 노사문화 구축, 상생의 에너지 생태계 구축, 해외 신재생에너지 시장 전략적 진출 등 6가지 사항을 중점적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

박형덕 서부발전 신임 사장은 "조직정비를 통해 철저히 일 중심, 능력 중심의 시스템을 구축해 최고의 인재를 적재적소에 기용하겠다"며 "대내외적으로 적극적인 협업과 소통을 통해 서부발전이 창사 초기 경영평가 최우수 기업이었던 영광을 재현할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.

