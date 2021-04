돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감

코스피 3217.53 마감…역대 최고점 3220.82

외국인 3000억원 넘게 순매수

코스닥은 개인·기관 순매수에도 보합 마감

[아시아경제 지연진 기자]26일 코스피 지수가 외국인 투자자들의 매수세로 3200선에 안착했다. 코스닥도 개인 투자자와 기관이 매수에 나서면서 소폭 상승했다.

코스피 지수는 이날 전장대비 31.43포인트(0.99%) 상승한 3217.53으로 거래를 마쳤다. 외국인이 3904억원 규모를 순매수하는 동안, 개인은 3351억원 어치를 팔아치웠다. 기관도 장 중 매수세를 보였지만, 451억원의 순매도를 기록하며 마감했다.

코스피는 이날 코스피 지수는 이날 전일대비 5.24포인트(0.16%) 상승한 3191.34로 개장했다. 장초반 개인이 1000억원 넘게 순매도한 반면, 외국인과 기관은 매도 우위에 있었다.

하지만 장 중 외국인이 매수에 나서면서 코스피는 3200선을 재돌파했고, 기관도 오후 들어 한 때 순매수로 돌아서기도 했다.

코스피가 전고점(지난 20일 3220.82)에 근접하면서 고점 부담을 느낀 개인 투자자들이 차익 실현에 나선 반면, 외국인 투자자들은 국내 기업들의 호실적에 대한 기대감으로 대거 사들인 것으로 풀이된다.

경기 회복세로 수요가 급증한 해운업종의 실적 개선이 전망되면서 이날 주가가 크게 올랐다. HMM은 이날 9.71% 급등했고, 현대글로비스(4.01%)와 팬오션(6.14%), 대한해운(6.11%) 등으로 강세를 보였다. 이진우 메리츠증권 연구원은 "증시가 박스권 상단까지 올라온 부담이 있지만, 기업의 호실적이 하방에서 받쳐주고 있다"며 "글로벌 시장이 리스크온(공격적인 투자) 기조로 바뀌면서 외국인들의 매도세는 진정됐지만 아직까지 공격적인 매수세는 아니다"고 전했다.

시가총액 상위 10위 종목에선 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 689,000 전일대비 19,000 등락률 +2.84% 거래량 267,495 전일가 670,000 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 전고체 배터리 개발 경쟁 본격화…삼성SDI, '게임 체인저' 꿈꾼다 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close 가 2.84% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했다. 기아(1.72%)도 장 중 상승세를 유지했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 700 등락률 +0.85% 거래량 15,330,367 전일가 82,800 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 속 시원하게 말씀드립니다! “카카오” 향후 주가의 비밀 놓치지 마세요!글로벌 빅딜! “현대차” 관련 최대 수혜 株 딱! 말씀드립니다 close (0.85%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 883,000 전일대비 9,000 등락률 +1.03% 거래량 218,659 전일가 874,000 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도 close (1.03%)과 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 1,712,440 전일가 117,500 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 속 시원하게 말씀드립니다! “카카오” 향후 주가의 비밀 놓치지 마세요!주춤하는 외국인, 개인이 바통 이어받나동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (0.43%)는 장중 소폭의 등락을 거듭하며 보합세를 이어갔다. SK하이닉스(-0.75%)와 네이버(NAVER, -0.13%)은 약보합세로 마감했고, 셀트리온(-1.04%) 약세를 기록했다.

코스닥 지수는 3.24포인트(0.32%) 오른 1030.06으로 거래를 마감했다. 개인과 기관이 각각 581억원과 78억원의 순매수를 기록한 반면, 외국인은 454억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목에선 오전 한 때 하락세를 기록하던 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,150 전일대비 1,900 등락률 +5.55% 거래량 1,868,463 전일가 34,250 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수 close 가 미국 제약사 지분 인수 소식이 전해지면 장 후반부터 급등하며 5.55% 상승했다. 이날 에이치엘비그룹은 미국 키메릭항원수용체T세포(CAR-T) 치료제 개발사 베리스모 테라퓨틱스의 지분 인수를 위한 자금 납입을 완료, 지분율 30%로 베리스모의 최대주주가 됐다고 밝혔다.

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 194,600 전일대비 6,700 등락률 +3.57% 거래량 412,204 전일가 187,900 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close 은 외국인이 161억원 상당을 순매수하며 3.57% 상승했고, SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 355,100 전일대비 8,600 등락률 +2.48% 거래량 30,311 전일가 346,500 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수 close 도 2.48% 상승했다. 코스닥 대장주인 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,400 전일대비 2,700 등락률 -2.19% 거래량 1,081,096 전일가 123,100 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (-2.19%)는 닷새연속 하락세를 기록했고, 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,400 전일대비 2,100 등락률 -1.42% 거래량 162,535 전일가 147,500 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (-1.42%)도 하락했다. 이진우 메리츠증권 연구원은 "증시가 박스권 상단까지 올라온 부담이 있지만, 기업의 호실적이 하방에서 받쳐주고 있다"며 "글로벌 시장이 리스크온(공격 투자) 기조로 바뀌면서 외국인들의 매도세는 진정됐지만 아직까지 공격적인 매수세는 아니다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr