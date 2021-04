광주교육청, 학원·교습소 특별 방역 지도 점검 나서

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 지난 22~24일 코로나19 예방을 위해 학원 및 교습소 총 233곳을 대상으로 정부합동 특별 방역 지도점검을 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 정부합동 특별 방역 지도점검은 최근 학생·가족·또래집단 등의 코로나19 전파 증가 추세에 경각심을 갖기 위해 추진됐다.

점검에는 시교육청, 행정안전부, 광주광역시청, 5개 자치구가 참여, 합동점검반을 만들어 7개팀(23명)을 투입했다.

합동점검반은 ▲마스크 착용 ▲출입자 명부 작성 ▲환기·소독 실시 ▲음식 섭취 금지 ▲유증상자 출입 제한 ▲방역관리자 지정 ▲방역수칙 게시 등 기본 방역수칙 및 학원시설 방역지침 위반 여부를 점검했다.

특히 광주 관내 학원·교습소의 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한 또는 자리 한 칸 띄우기 등 방역수칙 준수 여부를 중점 점검했다.

류혜숙 시교육청 부교육감은 “코로나19 예방과 지역사회 확산 방지를 위해 학원 관계자들뿐만 아니라 학생을 포함한 주 이용자들 모두 기본 방역수칙 준수에 철저를 기해 달라”며 “우리 시교육청은 앞으로도 코로나19 예방과 확산 방지에 역량을 집중하겠다”고 했다.

