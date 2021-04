서춘수 함양군수 지역상권 살리기 공무원 자발적 동참 당부

26일 간부회의서 공직자 솔선수범 시책 추진 필요

당면 현안사항 추진 철저 등

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 간부회의에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역경제 활성화를 위해 공무원들의 자발적 동참을 당부했다.

군은 26일 오전 서 군수 주재로 간부회의를 개최하고 각 부서별 추진할 중요 현안사업에 대해 보고하고 원활한 사업 추진을 위한 각 부서의 협조를 이끌어 냈다.

이날 서 군수는 “복지포인트 지역 내 사용하기와 상반기 연가보상비 함양사랑상품권 구입 등 지역경제에 활력을 불어 넣기 위한 다양한 시책을 추진 중에 있다”며 “관내 소상공인들에게 힘을 실어줄 수 있도록 공직자들이 솔선수범해 다양한 시책들에 앞장서 달라”고 당부했다.

코로나19의 장기화로어려움을 겪고 있는 소상공인과 위축된 지역상권 활성화를 위해 군 공직자들이 두 팔을 걷고 나서 ‘공무원 복지카드 관내 사용하기 주간’, 연초 복지포인트 모바일 상품권 지급, 상반기 연가보상비 함양사랑상품권 구입, 시장가는날 운영 등 다양한 시책을 추진하고 있다.

서 군수는 또 “인근 시군에서 코로나19 확진자 발생이 이어지고 있어 우리군도 안심할 수 없는 상황”이라며 “봄철 조금은 해이해질 수 있는 방역의 고삐를 죄어 군민의 건강과 안전을 지킬 수 있도록 노력해 달라”라고 강조했다.

또한 “대봉산휴양밸리 개장식과 각종 행사 준비를 비롯해 장기화된 코로나19 방역 근무 등 현안업무에 모두가 최선을 다해 주어 감사드린다”며 “모든 행정업무에 있어서 중요한 것이 군민을 최우선으로 생각하고, 신뢰받는 행정을 이끄는데 다함께 동참하자”라고 전했다.

이 외에도 코로나 4차 대유행 대비 방역업무, 국·도비 확보, 산불예방, 예산 조기집행, 인구 늘리기 등 당면 현안업무 추진에도 철저를 기해줄 것을 요청했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr