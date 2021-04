손경식 경총 회장 "ESG, 기업경영 필수…반기업정서 해소할 것"

경총, 제1차 ESG 경영위원회 개최

[아시아경제 유제훈 기자] 손경식 한국경영자총협회 회장은 26일 "환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 통해 우리 사회 전반에 만연한 반기업정서를 해소하고 국민으로부터 더 신뢰받는 기업 경영문화를 조성토록 노력할 것"이라고 말했다.

손 회장은 이날 오후 서울시 중구 프레스센터에서 열린 제1회 ESG경영위원회에 참석해 "ESG 이슈가 기업경영의 필수요소로 부상하고 있다. 그만큼 우리 기업을 바라보고 평가하는 기준이 많아지고 높아졌다는 것을 의미한다"면서 이같이 밝혔다.

손 회장은 우선 "국제사회에선 이미 유엔(UN) 글로벌 콤팩트와 ISO26000, 경제개발협력기구(OECD) 다국적 기업 가이드라인 등에서 제시한 환경, 인권, 노동, 투명성에 관한 원칙이 기업 경영의 보편적 기준으로 정착한 지 오래"라면서 "유럽연합(EU) 집행위원회는 기업의 인권, 환경실사를 의무화 하는 법률 제정을 추진하는 단계고, 국내 주요기업도 연기금 등 기관투자자의 ESG 검증요구가 확대되고 있다"고 진단했다.

이어 손 회장은 ESG경영위원회와 관련 "ESG 경영위원회는 초기 단계의 ESG 경영이 올바른 방향으로 나아가고 기업이 주도하는 ESG 자율경영이 뿌리내리도록 관련 이슈를 자체 점검하고 개선을 논의 해 나갈 것"이라고 전했다.

아울러 손 회장은 "국내 ESG 책임투자를 선도하며 적극적 주주활동을 강화하는 국민연금과도 정기적 소통채널을 구축하겠다"면서 "주요 투자대상 기업 대표로 구성된 ESG 경영위원회가 직접 국민연금과의 정기적 소통을 통해 ESG 이슈의 적극적인 개선을 모색하면서 경영 불확실성도 함께 완화해 갈 것"이라고 강조했다.

손 회장은 또 "오늘 채택할 ESG 자율경영 실천을 위한 공동선언을 시작으로 반기업정서를 해소하는 한편, 신뢰받는 기업 경영문화를 조성토록 전력을 기울이겠다"고 밝혔다.

