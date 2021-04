▲임현태씨 별세, 임훈민(대사 북극협력 정부대표) 임훈구(아시아경제 편집부장) 임훈정(디자人 대표)씨 부친상, 권진경 박미연 박경민씨 시부상 =26일 신촌세브란스병원 장례식장 15호실(27일부터는 17호실), 발인 28일 오전 9시, 02-2227-7500

심나영 기자 sny@asiae.co.kr