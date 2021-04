윤여정 수상 소식에…"한국 영화사 큰 기록"·"아시아계 이주민 큰 위로"

국민의힘 "한국 문화예술 발전 지원책 마련하도록 노력"



정의당 "백인 남성 전유물 아카데미 변화, 한국 정치 돌아봐야"

[아시아경제 이현주 기자] 배우 윤여정이 한국 배우 최초로 미국 아카데미 시상식에서 여우조연상을 수상하면서 야당은 축하의 논평을 26일 나란히 냈다.

배준영 국민의힘은 대변인은 이날 "오늘은 102년 한국 영화사에서 영원히 기억될 날"이라며 "'원더풀 미나리'라는 영화 속 대사처럼 '원더풀 한국영화'가 되길 바라며, 다시 한 번 윤여정 배우의 여우조연상 수상을 진심으로 축하한다"고 밝혔다.

배 대변인은 "영화 속에서 끈질긴 생명력으로 어디에서든 자라나는 미나리처럼, 세계 영화계에 우뚝 선 한국 영화가 오늘 수상을 계기로 전 세계에 저력을 보여준 것"이라며 "국민의힘은 한국영화를 비롯한 우리 문화예술이 더 높은 가치를 만들어내고, 더 발전할 수 있는 지원책 마련을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

정의당은 축하의 인사와 함께 "최근 아시아계 증오범죄로 고통 받고 있는 미국 내 아시아계 이주민들에게는 큰 위로를 전하는 소식이라 더 의미 있는 결정"이라고 했다.

오현주 정의당 대변인은 "이번 시상의 배경에는 아카데미가 2024년부터 시작하는 작품상 선정 기준이 큰 영향을 미쳤을 거라 짐작된다"며 "이는 여성, 인종, 민족, 성소수자, 장애인 등 소수자가 비중 있게 참여해야 한다는 것이 골자"라고 말했다.

이어 오 대변인은 "한 마디로 차별 받고 배제되어 온 소수자의 문화를 ‘다양성’의 이름으로 드러내는 적극적 조치를 시행한 것"이라며 "백인 남성들의 전유물이라 비판 받아 온 아카데미가 변화하는 모습에 박수를 보내며 이번 시상의 의미를 한국 정치가 곱씹어 보는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

