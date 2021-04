[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 최근 ‘취업·진로 SET-UP 1’ 프로그램을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 프로그램은 언어치료학과 학생들의 유망 취업분야 직무 교육으로, 지난 10일 오전 9시 30분부터 오후 6시까지 온라인 비대면으로 실시됐다.

특히 ‘한국웩슬러 아동 지능검사’(K-WISC?V)의 전반적인 이해 향상을 돕는 내용으로 구성, 참여 학생들의 큰 호응을 받았다.

프로그램은 언어치료학과 및 전공능력 향상에 초점을 둬 해당 학생들의 만족도가 높았으며, 26명이 이수를 완료했다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “앞으로도 유망 취업분야 지원을 통해 개인별 직무핵심역량 향상을 돕는 등 학생들의 취업 성공에 견인차 역할을 하겠다”고 말했다.

