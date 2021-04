김용집 광주시의회 의장, 사회적 약자 돌봄 SOG캠페인 전개

다음 참여주자 조호권 광주사회서비스원장 지목

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 김용집 광주광역시의회 의장은 복지 사각지대에 놓인 이웃에 대한 관심과 배려 등 지역사회 공감대를 형성하고자 사회적 약자 돌봄 ‘SOG(Save Our Gwangju)’ 캠페인을 전개했다고 26일 밝ㅎㅆ다.

이번 캠페인은 아동학대를 비롯한 각종 폭력으로부터 사회적 약자를 보호하고 지역사회의 복지사각지대를 해소하기 위해 릴레이로 진행되고 있다.

김인호 서울시의회 의장의 지명으로 캠페인에 참여한 김용집 의장은 “최근 심각한 아동학대사건을 비롯해 코로나19 상황에서 고독사나 장애인들의 고통이 증가하고 있다”며 “시민들께서는 항상 이웃과 주변을 살펴보시고 도움이 필요한 분들이 계시면 우리 시의회나 시청, 경찰청 등 관계기관에 바로 공유해주시기 바란다”고 당부했다.

이어 “시민과 함께하는 우리 광주시의회는 앞으로도 복지사각지대 해소를 위해 더 나은 대안 제시와 조례 마련에 최선을 다해나가겠다”고 강조했다.

한편, 김용집 의장은 다음 참여주자로 조호권 광주광역시사회서비스원장을 지목했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr