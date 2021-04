아세안 미얀마 합의문서 '정치범 석방' 막판 빠져

[아시아경제 조현의 기자] 아세안(ASEAN.동남아국가연합) 10개 회원국이 미얀마 사태 해결을 위해 채택한 합의문에 '정치범 석방'이 포함됐다가 막판에 제외된 것으로 전해졌다. 정치범 석방은 국제사회와 미얀마의 반군부 저항세력의 핵심 요구사항이다.

주요 외신은 25일(현지시간) 합의문 작성에 정통한 관계자들을 인용해 "당초 아세안 특별정상회의 하루 전에 만들어진 합의문 초안에는 정치범 석방이 포함됐었다"며 이같이 보도했다.

관계자들은 "정상회의가 끝난 뒤 도출된 최종 문안에는 정치범 석방에 대한 강한 요구가 담기지 않았고 내용도 희석됐다"며 "언제 어떻게 내용이 바뀌었는지는 알지 못한다"고 했다.

미얀마 사태 해결책을 논의하기 위해 지난 24일 열린 아세안 특별정상회의에 참석한 10개 회원국 대표들은 즉각적인 폭력 중단 등 5개 항에 합의했다. 쿠데타를 일으킨 미얀마 군부를 이끄는 민 아웅 흘라잉 최고사령관도 회의에 참석했다.

아세안 의장 성명 형태로 발표된 합의문은 ▲ 미얀마의 즉각적 폭력중단과 모든 당사자의 자제 ▲ 국민을 위한 평화적 해결책을 찾기 위한 건설적 대화 ▲ 아세안 의장과 사무총장이 특사로서 대화 중재 ▲ 인도적 지원 제공 ▲ 특사와 대표단의 미얀마 방문을 담고 있다.

정치범 석방에 관해선 "요구를 듣고 있다"고만 표현했다. 정상회의가 끝난 뒤 일부 외교관들이 정치범 석방에 합의한 것처럼 발언해서 논란이 되기도 했다.

국제 인권단체들과 미얀마 반군부 저항 세력은 이번 합의가 군부를 제어하는데 있어서 거의 성과를 내지 못했다고 비난했다.

국제인권단체 휴먼라이츠워치(HRW)의 필 로버트슨 아시아 담당 부국장은 "협상을 통한 사태 해결을 위해서는 정치범 석방이 반드시 포함돼야 한다"고 목소리를 높였다.

